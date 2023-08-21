М. Кержаков: я слишком стар для Саудовской Аравии. Вряд ли мне кто-то сделает предложение

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, готов ли он перейти в клуб из Саудовской Аравии. 36-летний вратарь не уверен в том, что какая-либо команда из этого чемпионата может сделать ему предложение.

«Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, бывший одноклубник Кержакова по «Зениту», бразилец Малком, недавно перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

В сезоне-2022/2023 Кержаков провёл 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.