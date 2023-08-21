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«Рома» близка к покупке форварда «Аталанты» Дувана Сапаты

«Рома» близка к покупке форварда «Аталанты» Дувана Сапаты
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Итальянская «Рома» близка к завершению сделки по переходу Дувана Сапаты из «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист перейдёт в «Рому» на постоянной основе, переговоры находятся на завершающей стадии. План римского клуба заключался в том, чтобы подписать нападающего сборной Колумбии в текущее трансферное окно, а 20-летнего бразильского форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо – в январе.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер колумбийца может обойтись в сумму около € 10 млн, включая бонусы.

32-летний нападающий выступает за итальянскую «Аталанту» с сезона-2018/2019. За это время Сапата сыграл 190 матчей, забил 81 гол и отдал 40 ассистов.

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