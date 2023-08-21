Будущий игрок ЦСКА Виктор Давила прилетел в Россию

Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила, который в ближайшее время станет игроком ЦСКА, прилетел в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с армейцами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Недавно журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн.

В сезоне-2022/2023 Давила провёл 39 матчей за «Леон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5,5 млн.