«Аль-Ахли» предложил € 32 млн за полузащитника мадридского «Атлетико» Де Пауля

Саудовский «Аль-Ахли» сделал официальное предложение мадридскому «Атлетико» в размере € 32 млн за полузащитника Родриго Де Пауля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что, по информации источника, Де Пауль стал приоритетной целью «Аль-Ахли» после провала сделки по хавбеку «Наполи» Петру Зелиньскому.
29-летний игрок выступает за «Атлетико» с 2021 года. За свою карьеру футболист также успел поиграть за итальянский «Удинезе», испанскую «Валенсию» и аргентинский «Расинг». В составе сборной Аргентины Родриго стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Де Пауля составляет € 40 млн. Контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 21 августа 2023
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
18:14
-
18:12
-
17:56
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:27
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:52
-
16:48
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:22
-
16:11