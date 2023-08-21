«Аль-Ахли» предложил € 32 млн за полузащитника мадридского «Атлетико» Де Пауля

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Саудовский «Аль-Ахли» сделал официальное предложение мадридскому «Атлетико» в размере € 32 млн за полузащитника Родриго Де Пауля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что, по информации источника, Де Пауль стал приоритетной целью «Аль-Ахли» после провала сделки по хавбеку «Наполи» Петру Зелиньскому.

29-летний игрок выступает за «Атлетико» с 2021 года. За свою карьеру футболист также успел поиграть за итальянский «Удинезе», испанскую «Валенсию» и аргентинский «Расинг». В составе сборной Аргентины Родриго стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Де Пауля составляет € 40 млн. Контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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