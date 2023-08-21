«Единственный легальный путь». Давила — о выкупе своего контракта перед переходом в ЦСКА

Чилийский новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал о самостоятельном выкупе контракта у мексиканского клуба «Леон» перед переходом в московскую команду.

«Выкуп контракта перед переходом в ЦСКА? Я впервые сталкиваюсь с таким в своей карьере. Но это был единственный способ, чтобы трансфер состоялся. Единственный легальный путь. Если бы мы отказались от этого варианта, то я бы сейчас, скорее всего, не стоял перед вами», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор выступал за «Леон» с января 2021 года. Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.