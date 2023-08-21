Новичок ЦСКА Давила: Россия — спокойная и безопасная страна. Москва — великолепный город

Чилийский нападающий Виктор Давила, недавно перешедший в ЦСКА, высказался о своём отношении к России и Москве.

«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно всё — это спокойная и безопасная страна. Москва — великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор Давила выступал за мексиканский «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.