Новичок ЦСКА Давила: Россия — спокойная и безопасная страна. Москва — великолепный город
Поделиться
Чилийский нападающий Виктор Давила, недавно перешедший в ЦСКА, высказался о своём отношении к России и Москве.
«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно всё — это спокойная и безопасная страна. Москва — великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Виктор Давила выступал за мексиканский «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2023
-
21:15
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:35
-
20:21
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
18:14
-
18:12
-
17:56
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:27
-
17:17
Партнерский контент