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Новичок ЦСКА Давила высказался об уровне РПЛ

Новичок ЦСКА Давила высказался об уровне РПЛ
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Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — очень боевая лига. Уровень крайне высок, да и накал соревнований существенный. Все справки, которые я навёл, были очень позитивные», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2022/2023 чилиец отыграл 40 матчей за мексиканский «Леон» во всех турнирах, в которых смог отметиться 12 голами и отдать четыре результативные передачи. Виктор выступал за мексиканскую команду с января 2021 года. Ранее форвард играл за другой мексиканский футбольный клуб — «Пачука».

Ориентировочная стоимость 25-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5,5 млн.

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