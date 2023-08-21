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Тьерри Анри возглавил сборную Франции U21

Тьерри Анри возглавил сборную Франции U21
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри возглавил сборную Франции до 21 года и будет готовить её к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, сообщает L'Équipe.

В понедельник, 21 августа, исполнительный комитет Федерации футбола Франции единогласно одобрил назначение бывшего нападающего на пост главного тренера сборной Франции U21. Тьерри Анри должен будет составить свой первый список игроков через 10 дней, к сентябрьскому сбору с поколением 2002 года рождения.

46-летний Анри провёл за взрослую сборную Франции 123 встречи, в которых забил 51 гол. В своей тренерской карьере Тьерри успел поработать в «Монако» и «Монреале» в качестве главного тренера, а также долгое время являлся помощником тренера в сборной Бельгии.

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