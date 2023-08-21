На вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона претендует «Кристал Пэлас»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может оказаться в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб намерен составить серьёзную конкуренцию «Ноттингем Форест» за подписание 26-летнего вратаря. Отмечается, что на данный момент «орлы» опережают конкурентов в трансферной гонке.

На этой неделе представители «Кристал Пэлас» проведут переговоры как с манкунианцами, так и с самим Хендерсоном. Голкипер с нетерпением ждёт ухода из «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 Хендерсон выступал на правах аренды за «Ноттингем». Вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение прекратить сотрудничество с 21-летним форвардом Мэйсоном Гринвудом.