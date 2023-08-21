«КАМАЗ» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» и тульским «Арсеналом». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Алексеем Лапатухиным (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился нулевой ничьей.
«КАМАЗ» смог нанести девять ударов в сторону ворот соперника, из них три пришлись в створ. «Арсенал», в свою очередь, семь раз пробил по воротам «КАМАЗа», лишь однажды потревожив голкипера Артура Анисимова. Ближе к забитому мячу были хозяева: на 66-й минуте воротам соперника опасно угрожал защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев, а на 90+3-й минуте — полузащитник Юрий Кириллов. В первом случае мяч пролетел рядом со штангой, тогда как во втором эпизоде «Арсенал» выручил голкипер Никита Кокарев.
После сегодняшней ничьей «КАМАЗ» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 10 очков. Тульский «Арсенал» расположился на 14-м месте с шестью очками в своей копилке.
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