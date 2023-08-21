Московское «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги между московским «Торпедо» и «Нефтехимиком». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:24 по московскому времени. Матч закончился победой «Торпедо» со счётом 2:1.
Уже на 10-й минуте защитник автозаводцев Никита Калугин вывел свою команду вперёд. Однако спустя девять минут игрок обороны гостей Павел Котов восстановил равенство в счёте. Игра близилась к ничейному исходу, пока «Торпедо» не получило право пробить 11-метровый удар на 86-й минуте. К «точке» подошёл форвард москвичей Йорди Рейна и уверенно переиграл голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева. Матч так и завершился — победа хозяев со счётом 2:1.
После сегодняшней победы «Торпедо» поднялось на шестую строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 10 очков. «Нефтехимик» расположился на 16-м месте с четырьмя очками в копилке.
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