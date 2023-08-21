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Московское «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги

Московское «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги между московским «Торпедо» и «Нефтехимиком». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:24 по московскому времени. Матч закончился победой «Торпедо» со счётом 2:1.

Уже на 10-й минуте защитник автозаводцев Никита Калугин вывел свою команду вперёд. Однако спустя девять минут игрок обороны гостей Павел Котов восстановил равенство в счёте. Игра близилась к ничейному исходу, пока «Торпедо» не получило право пробить 11-метровый удар на 86-й минуте. К «точке» подошёл форвард москвичей Йорди Рейна и уверенно переиграл голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева. Матч так и завершился — победа хозяев со счётом 2:1.

После сегодняшней победы «Торпедо» поднялось на шестую строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 10 очков. «Нефтехимик» расположился на 16-м месте с четырьмя очками в копилке.

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
21 августа 2023, понедельник. 19:24 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Калугин – 10'     1:1 Котов – 19'     2:1 Рейна – 87'    
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