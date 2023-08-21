Касильяс — о скандале с поцелуем испанской футболистки: кто-то ушёл в отставку или нет?

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс высказался по поводу скандала с поцелуем испанской футболистки Дженнифер Эрмосо во время награждения ЖЧМ-2023.
«Так кто-то ушёл в отставку или нет?» — написал бывший голкипер в своём «твиттере».
Напомним, президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира и в момент поздравления Дженнифер Эрмосо схватил футболистку за голову, страстно поцеловав её в губы.
20 августа состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
- 21 августа 2023
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