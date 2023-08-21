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Орлов: Абаскаль вошёл в историю перлом про судейство с «Зенитом»

Орлов: Абаскаль вошёл в историю перлом про судейство с «Зенитом»
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о комментариях тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о судействе в матче с «Зенитом». Напомним, красно-белые на своём поле уступили петербуржской команде (1:3).

«Абаскаль вошёл в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. Тренеры всё время оправдываются перед своим начальством. Тренер «Спартака» сказал: «Да виноват во всём судья Карасёв. Девятая минута – жёлтая карточка, и после этого мы боялись идти отбирать мяч».

Вот, оказывается, в чём причина. А зачем три раза Игнатов нарушил правила? После второго раза Карасёв ему сказал: «Парень, ещё раз – и получишь жёлтую». А Карасёв как раз хорошо провёл матч. Он не поддавался авторитету ни «Спартака», ни «Зенита», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

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