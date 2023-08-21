Валерий Кечинов высказался о поражении «Спартака» от «Зенита»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу поражения красно-белых в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Игра у «Спартака» вообще не получилась ни в атаке, ни в обороне. В обороне как были проблемы, так они и остались. Ждал эту игру с надеждой, чтобы посмотреть, приблизился ли «Спартак» к уровню «Зенита», чтобы конкурировать. На старте «Зенит» буксовал и был в не очень хорошей форме. После ухода Малкома в атаке пропала изюминка, но вчерашняя игра показала, что это были временные трудности для «Зенита». Они всё так же хороши, являются основными претендентами на золото. Игра против «Спартака» показала, какой запас прочности у «Зенита», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.