Петрушин: ЦСКА однозначно нуждается в усилении
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на переход Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».
«Я его помню ещё по работе в Казахстане, он начинал в «Таразе». ЦСКА однозначно нуждается в усилении. Молодёжь — это хорошо, но в команде должен соблюдаться баланс молодых и опытных футболистов. Галицкий тоже говорил, что в команде должны играть только свои воспитанники. И что из этого получилось? Ничего. Молодой у молодого не научится. Молодой может чему-то научиться только у опытного футболиста», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
В пяти прошедших турах Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал девять очков. Подопечные Владимира Федотова на данный момент располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.
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