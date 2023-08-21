Дмитрий Булыкин: в матче с «Зенитом» не было видно, что «Спартак» борется за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3), а также по поводу претендентов на чемпионство.
«После матча можно получше разглядеть команду, которая претендует на чемпионство. Против сильного соперника видны все твои слабые места, и можно предположить, на что ты можешь претендовать. «Спартак» и в предыдущих играх пропускал по четыре, и всем нравилось, потому что забивал по пять. «Зенит» не дал им забить, нападающие били выше ворот.
Результат не понравился. Было видно исполнительское мастерство нападающих «Зенита» и «Спартака». И всё решило как раз оно: когда нужно было попадать по воротам и забивать, то «Зенит» это делал.
У «Спартака» игра не получилась, но будут и другие матчи, где можно будет поправить турнирное и психологическое положение. Следующие игры очень важны. «Спартак» презентовал, что будет бороться за чемпионство, но в матче с «Зенитом» этого не было видно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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