Быстров: Вендел сделал результат в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил игру хавбека сине-бело-голубых Вендела в матче 5-го тура чемпионата России со «Спартаком». Петербуржская команда на выезде смогла добыть победу — 3:1. Вендел провёл на поле 89 минут и стал автором двух забитых мячей.

«Искупая вину потом и кровью, Вендел сделал результат. И теперь ни со стороны руководства, ни со стороны болельщиков к нему не будет вопросов», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, после окончания летнего отпуска 25-летний бразильский полузащитник поначалу отказывался возвращаться в Россию. Однако после долгих поисков Вендел и его представители не смогли найти новый клуб. По этой причине бразильцу пришлось прибыть в расположение «Зенита».

В сезоне-2022/2023 Вендел провёл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.