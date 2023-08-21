Орлов: «Спартак» пропустил 10 мячей в пяти матчах, и они хотят стать чемпионами

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался по поводу игры московского «Спартака» на старте Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня «Спартак» сродни «Факелу». По 10 мячей пропустили. 10 пропущенных мячей за пять матчей. И они хотят стать чемпионами. Мне Канчельскис на телефон прислал видео, как спартаковские болельщики идут с флагами по стадиону, и подпись: «Спартак» после 3-го тура празднует чемпионство». А затем команда получила своё в двух матчах – болельщики вернулись на место», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Красно-белые набрали девять очков после пяти матчей в чемпионате России и расположились на шестой строчке. В следующем туре «Спартак» примет грозненский «Ахмат». Игра состоится 26 августа в Москве.