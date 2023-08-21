Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» Петрович станет игроком «Челси» — Романо
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Сербский вратарь Джордже Петрович станет игроком «Челси». Лондонский клуб заключил устное соглашение с «Нью-Инглэнд Революшн» о переходе за € 16 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, медицинские тесты назначены на среду, 23 августа.
23-летний игрок провёл 48 матчей за американский «Нью-Инглэнд Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне он был признан вторым вратарём года в МЛС.
Джордже Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии. Перед переездом в США он выступал за сербскую команду «Чукарички».
Напомним, в текущее трансферное окно «Челси» подписал испанского голкипера Роберта Санчеса из «Брайтона» за € 23 млн.
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