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«Милан» подпишет защитника «Платенсе» Пеллегрино

«Милан» подпишет защитника «Платенсе» Пеллегрино
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Футбольный клуб «Милан» договорился о приобретении центрального защитника аргентинского «Платенсе» Марко Пеллегрино, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб заплатит € 5 млн, включая бонусы. Контракт с игроком будет заключён до 2028 года. «Платенсе» получит 10% от будущей перепродажи футболиста. Медицинское обследование и подписание контракта запланировано на вторник, 22 августа.

21-летний центральный защитник провёл всего 17 матчей за основную команду «Платенсе», в которых смог забить один гол.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Пеллегрино составляет € 400 тыс. Контракт аргентинца с нынешним клубом рассчитан до декабря 2024 года.

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