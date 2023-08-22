Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 21 августа, матчем «Болонья» — «Милан» завершился 1-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.
Результаты матчей 1-го тура Серии А:
«Эмполи» — «Верона» — 0:1;
«Фрозиноне» — «Наполи» — 1:3;
«Интер» — «Монца» — 2:0;
«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:4;
«Сассуоло» — «Аталанта» — 0:2;
«Рома» — «Салернитана» — 2:2;
«Удинезе» — «Ювентус» — 0:3;
«Лечче» — «Лацио» — 2:1;
«Торино» — «Кальяри» — 0:0;
«Болонья» — «Милан» — 0:2.
Турнирную таблицу чемпионата Италии после 1-го тура возглавляет «Фиорентина», набравшая три очка. Столько же очков в активе у ещё семи команд. В зоне вылета располагаются «Сассуоло», «Дженоа» и «Удинезе». Всего в 10 матчах стартового тура Серии А были зафиксированы лишь две ничьих.
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