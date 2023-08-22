Орлов: как можно было в «Оренбург» Ярошика ставить? Такую команду разваливать…

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался по поводу назначения чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«Думаю, «Оренбург» приговорён. Это авантюра. Ну как можно было Ярошика ставить? Наверное, Личка друга привёл. Но тренер же должен быть профессионалом. Такую команду разваливать… Слушайте, хорошая команда была. И как они начали 1-й тур, бежали. А сейчас уже всё, остановились, отстают, всего одно очко в пяти турах», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

45-летний Ярошик занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги подопечные Иржи занимают последнее место с одним набранным очком.