Испанская Примера: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

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В понедельник, 21 августа, были доиграны заключительные матчи 2-го тура испанской Примеры. «Севилья» на выезде проиграла «Алавесу» — 3:4. «Райо Вальекано» оказался сильнее «Гранады» — 2:0.

Все результаты матчей 2-го тура Примеры:

«Мальорка» — «Вильярреал» — 0:1;

«Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 1:0;

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1:1;

«Альмерия» — «Реал» Мадрид — 1:3;

«Осасуна» — «Атлетик» Бильбао — 0:2;

«Жирона» — «Хетафе» — 3:0;

«Барселона» — «Кадис» — 2:0;

«Бетис» — «Атлетико» Мадрид — 0:0;

«Алавес» — «Севилья» — 4:3;

«Гранада» — «Райо Вальекано» — 0:2.

По итогам двух туров три команды набрали по шесть очков — «Реал», «Райо Вальекано» и «Валенсия». «Севилья», «Альмерия» и «Гранада» занимают последние три строчки таблицы с нулём очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.