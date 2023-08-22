Испанская Примера: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

В понедельник, 21 августа, были доиграны заключительные матчи 2-го тура испанской Примеры. «Севилья» на выезде проиграла «Алавесу» — 3:4. «Райо Вальекано» оказался сильнее «Гранады» — 2:0.
Все результаты матчей 2-го тура Примеры:
«Мальорка» — «Вильярреал» — 0:1;
«Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 1:0;
«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1:1;
«Альмерия» — «Реал» Мадрид — 1:3;
«Осасуна» — «Атлетик» Бильбао — 0:2;
«Жирона» — «Хетафе» — 3:0;
«Барселона» — «Кадис» — 2:0;
«Бетис» — «Атлетико» Мадрид — 0:0;
«Алавес» — «Севилья» — 4:3;
«Гранада» — «Райо Вальекано» — 0:2.
По итогам двух туров три команды набрали по шесть очков — «Реал», «Райо Вальекано» и «Валенсия». «Севилья», «Альмерия» и «Гранада» занимают последние три строчки таблицы с нулём очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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