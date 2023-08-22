Лига чемпионов, 22 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 22 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 22 августа (время начала — московское):
Путь представителей лиг:
22:00. «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды).
Путь чемпионов:
22:00. «Антверпен» (Бельгия) — «АЕК» (Афины, Греция);
22:00. «Ракув» (Польша) — «Копенгаген» (Дания).
Позже в квалификационном раунде плей-офф свою борьбу начнут «Маккаби» Хайфа и «Янг Бойз», «Мольде» и «Галатасарай», а также «Брага» и «Панатинаикос».
Победители двухматчевых противостояний получат право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.
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