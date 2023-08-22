Лига чемпионов, 22 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 22 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 22 августа (время начала — московское):

Путь представителей лиг:

22:00. «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды).

Путь чемпионов:

22:00. «Антверпен» (Бельгия) — «АЕК» (Афины, Греция);

22:00. «Ракув» (Польша) — «Копенгаген» (Дания).

Позже в квалификационном раунде плей-офф свою борьбу начнут «Маккаби» Хайфа и «Янг Бойз», «Мольде» и «Галатасарай», а также «Брага» и «Панатинаикос».

Победители двухматчевых противостояний получат право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.