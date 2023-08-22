«Зенит» готовит новое предложение «Бенфике» по Давиду Нересу в размере € 45 млн

Петербургский «Зенит» намерен подписать бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса.

Как сообщает Diario de Transferencias со ссылкой на CNN Portugal, петербуржцы готовят новое предложение португальскому клубу в размере € 45 млн.

Ранее сообщалось, что Нерес не хочет переходить в «Зенит» из-за политической ситуации в России, а предложение российского клуба в размере € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов было отклонено лиссабонской «Бенфикой».

26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Ранее футболист выступал в составе «Аякса» и «Шахтёра».

Напомним, этим летом «Зенит» покинул бразильский нападающий Малком, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».