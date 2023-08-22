Суд окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» по лишению титула Серии А — 2005/2006

Высший административный суд Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» против Итальянской федерации футбола, «Интера» и Олимпийского комитета Италии по делу о лишении клуба чемпионского титула сезона-2005/2006, сообщает ANSA.
По данным источника, это является окончательным решением и «Ювентус» больше не сможет подавать апелляции.
Напомним, в сезоне-2005/2006 «Ювентус» обвинили в участии в договорных матчах. Тогда клуб финишировал на первом месте. Однако у команды забрали чемпионский титул и отправили в Серию B. Победу в сезоне присудили «Интеру».
Таким образом, после этого решения «Интер» окончательно признан чемпионом Италии сезона-2005/2006.
В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» стартовал с разгромной победы в матче с «Удинезе» со счётом 3:0.
Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку:
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