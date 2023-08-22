Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» по лишению титула Серии А — 2005/2006

Суд окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» по лишению титула Серии А — 2005/2006
Аудио-версия:
Комментарии

Высший административный суд Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» против Итальянской федерации футбола, «Интера» и Олимпийского комитета Италии по делу о лишении клуба чемпионского титула сезона-2005/2006, сообщает ANSA.

По данным источника, это является окончательным решением и «Ювентус» больше не сможет подавать апелляции.

Напомним, в сезоне-2005/2006 «Ювентус» обвинили в участии в договорных матчах. Тогда клуб финишировал на первом месте. Однако у команды забрали чемпионский титул и отправили в Серию B. Победу в сезоне присудили «Интеру».

Таким образом, после этого решения «Интер» окончательно признан чемпионом Италии сезона-2005/2006.
В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» стартовал с разгромной победы в матче с «Удинезе» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку! Они массово выбежали на поле
Истории
Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку! Они массово выбежали на поле

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023