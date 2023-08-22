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«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за € 250 млн этим летом

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за € 250 млн этим летом
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«ПСЖ» готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, руководство парижан отпустит футболиста за € 250 млн. Отмечается, что в «ПСЖ» всё ещё ожидают предложения со стороны мадридского «Реала».

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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