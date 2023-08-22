«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за € 250 млн этим летом
Поделиться
«ПСЖ» готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, руководство парижан отпустит футболиста за € 250 млн. Отмечается, что в «ПСЖ» всё ещё ожидают предложения со стороны мадридского «Реала».
Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
03:24
-
03:08
-
02:53
-
02:48
-
02:31
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:39
-
01:36
-
00:49
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:39
-
23:24
-
23:19
-
23:05
-
23:03
-
22:54
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:22
-
22:15
-
22:15
Партнерский контент