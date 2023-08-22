Херардо Мартино высказался об игровом времени Лионеля Месси в «Интер Майами»
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об аргентинском нападающем клуба Лионеле Месси.
«Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3 — 4 дня, ясно, что среда не будет этим днём. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть», — приводит слова Мартино Goal.
В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Цинциннати» в полуфинале Открытого клубка США. Матч состоится в ночь на 24 августа, начало – 02:00.
Ранее Месси выиграл свой первый титул в составе «Интер Майами», выиграв вместе с командой турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.
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