Главный тренер «Милана» Пиоли рассказал, повлиял ли на команду уход Ибрагимовича
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о экс-нападающем команды Златане Ибрагимовиче, который завершил карьеру по окончании прошлого сезона.
«Мы скучаем по Златану, это точно, он так много сделал для этой группы игроков, и самое важное – он помог нам вырасти в плане менталитета. Его отсутствие чувствуется, но благодаря ему игроки выросли и многому научились», – приводит слова Пиоли Football Italia.
За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, Ибрагимович успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.
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