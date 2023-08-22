Сарина Вигман может возглавить мужскую сборную Нидерландов в случае отставки Кумана

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может возглавить мужскую команду Нидерландов.
Как сообщает The Telegraph, Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину Вигман в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки 60-летнего специалиста Роналда Кумана. В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.
Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года национальная команда под её руководством вышла в финал турнира, где уступила сборной Испании (0:1). В 2021 году Англия выиграла женский чемпионат Европы. Ранее Вигман на посту главного тренера женской сборной Нидерландов выиграла Евро-2017 и вышла в финал чемпионата мира 2019 года.
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