Каррагер раскритиковал установку тен Хага для полузащиты «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы в полузащите. Мне не нравится их полузащита. Я думаю, что есть несколько неправильных вещей. То, что главный тренер просит их делать, не соответствует подбору футболистов.

«Мейсон Маунт на этот раз играл немного глубже, чем в понедельник вечером, пытаясь, возможно, каким-то образом помочь Каземиро. Но причина, по которой я говорю, что мне не нравится установка тренера, заключается в том, что он использует персональную опеку», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в первом туре обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а во втором уступил «Тоттенхэму» (0:2).

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