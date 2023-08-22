В «Барселоне» отреагировали на то, что Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который стал самым титулованным футболистом в истории.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом всех времён. 44 трофея. Гордимся тем, что являемся частью этой невероятной истории», — написано в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Напомним, 20 августа завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами». Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.