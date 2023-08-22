Кварцяный: Цыганков сейчас как Роналду, на его футболках «Жирона» заработает миллионы

Украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о значимости украинского полузащитника Виктора Цыганкова для «Жироны», сравнив его с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Цыганков сейчас как Роналду – за автографами все к нему. На его футболках сейчас будут зарабатывать десятки и сотни миллионов. Если бы он пошел в «Ювентус», то на нём сразу бы отбили все деньги, что потратили», — приводит слова Кварцяного ua.tribuna.com.

Напомним, Цыганков перешёл в «Жирону» в январе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 22 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Цыганков принял участие в двух матчах в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

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