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«Бешикташ» не подпишет Серхио Рамоса

«Бешикташ» не подпишет Серхио Рамоса
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«Бешикташ» опроверг слухи, согласно которым турецкий клуб может подписать экс-защитника «ПСЖ» и «Реала» Мадрид Серхио Рамоса.

«Сделки не будет, у нас нет шансов осуществить её с финансовой точки зрения», — приводит слова из заявления «Бешикташа» известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая».

Прежде вице-президент стамбульского «Бешикташа» Эмре Коджадаг отмечал, что 37-летний испанец хочет зарабатывать в новом для себя клубе не менее € 10 млн евро в год.

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