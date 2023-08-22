Хави: эффективность – это не о «Барселоне». Вот почему мы подписали Гюндогана

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Кадисом» (2:0) в рамках 2-го тура Ла Лиги поделился мнением о влиянии на игру новичка команды Илкая Гюндогана.
«Мы должны были забивать намного раньше. Эффективность – это не о нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.
Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, на 82-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри, которому ассистировал летний новичок сине-гранатовых Илкай Гюндоган. В компенсированное время (90+4) с передачи Роберта Левандовского отличился Ферран Торрес.
По итогам двух сыгранных матчей команда Хави Эрнандеса занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе.
- 22 августа 2023
-
06:09
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:57
-
04:42
-
04:31
-
04:22
-
04:12
-
03:59
-
03:34
-
03:24
-
03:08
-
02:53
-
02:48
-
02:31
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:39
-
01:36
-
00:49
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:39