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Хави: эффективность – это не о «Барселоне». Вот почему мы подписали Гюндогана

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Кадисом» (2:0) в рамках 2-го тура Ла Лиги поделился мнением о влиянии на игру новичка команды Илкая Гюндогана.

«Мы должны были забивать намного раньше. Эффективность – это не о нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, на 82-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри, которому ассистировал летний новичок сине-гранатовых Илкай Гюндоган. В компенсированное время (90+4) с передачи Роберта Левандовского отличился Ферран Торрес.

По итогам двух сыгранных матчей команда Хави Эрнандеса занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе.