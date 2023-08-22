Почеттино: у Мудрика чрезвычайный талант, ему нужно только время

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче второго тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3).
«Мудрик думает о том, как забить первый гол? Он отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним.
У него чрезвычайные качество и талант. Ему нужно только время, чтобы настроиться на лучшее с командой и найти способ выступать так, как мы ожидаем», — приводит слова Почеттино Football London.
В текущем сезоне Мудрик провёл два матча за «Челси» в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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