Аршавин: фильм «Брат» смотрю с ностальгией. Это тот Петербург, в котором я вырос

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.

«Мама перевезла меня туда в два-три года. Всё здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказал экс-игрок «Зенита» и сборной России в новом эпизоде документального сериала «Один на один».

Напомним, Аршавин за время карьеры выступал, помимо «Зенита», за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Андрей по признанию многих экспертов является одним из лучших игроков в истории российского футбола.