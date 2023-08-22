Аршавин: фильм «Брат» смотрю с ностальгией. Это тот Петербург, в котором я вырос

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.
«Мама перевезла меня туда в два-три года. Всё здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.
Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказал экс-игрок «Зенита» и сборной России в новом эпизоде документального сериала «Один на один».
Напомним, Аршавин за время карьеры выступал, помимо «Зенита», за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Андрей по признанию многих экспертов является одним из лучших игроков в истории российского футбола.
- 22 августа 2023
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