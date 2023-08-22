ЦСКА объявил о подписании Давилы, «Северсталь» разгромила «Сочи». Главное к утру

Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила перешёл в ЦСКА, «Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 7:1 в стартовом матче турнира имени Николая Пучкова. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА объявил о подписании чилийского форварда Виктора Давилы.
2. Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в московское «Динамо».
3. Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, когда принял окончательное решение остаться в России.
4. «Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 7:1 в стартовом матче турнира имени Николая Пучкова.
5. Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Кливленде.
6. Звезда и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории.
7. Испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как познакомился с картингом в возрасте трёх лет.
8. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом.
9. Определился соперник Ивана Гахова на старте квалификации US Open — 2023.
10. Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто Рэпторс», обвинив новый тренерский штаб «Рэпторс» в найме «крота», который передавал команде свои отчёты о скаутинге и другие конфиденциальные материалы.
- 22 августа 2023
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