«Арсенал» на собирается продавать Габриэля Магальянса. Защитник интересен «Аль-Иттихаду»
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Лондонский «Арсенал» не планирует расставаться с 25-летним бразильским защитником Габриэлем Магальянсом, в услугах которого заинтересован саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, «канониры» даже не будут устанавливать цену на футболиста. В лондонском клубе ожидают, что Габриэль останется и проведёт сезон-2023/2024 в «Арсенале».
В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл 38 матчей за «канониров» в рамках английской Премьер-лиги и забил три гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость бразильца, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 55 млн.
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