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«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера

«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера
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Мерсисайдский клуб принял решение обжаловать дисквалификацию полузащитника Алексиса Мак Аллистера, который был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в случае если апелляцию «красных» удовлетворят, аргентинец сможет принять участие уже в матче следующего тура с «Ньюкаслом». Если нет, то полузащитник пропустит три игры внутреннего первенства — с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

Напомним, Алексису Мак Аллистеру предъявили красную карточку на 58-й минуты игры, проходившей на «Энфилде», за стык с хавбеком «вишен» Райаном Кристи. К «Ливерпулю» действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины присоединился этим летом из «Брайтона». К настоящему моменту футболист успел провести две игры за команду Юргена Клоппа.

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