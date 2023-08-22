«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера

Мерсисайдский клуб принял решение обжаловать дисквалификацию полузащитника Алексиса Мак Аллистера, который был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, в случае если апелляцию «красных» удовлетворят, аргентинец сможет принять участие уже в матче следующего тура с «Ньюкаслом». Если нет, то полузащитник пропустит три игры внутреннего первенства — с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».
Напомним, Алексису Мак Аллистеру предъявили красную карточку на 58-й минуты игры, проходившей на «Энфилде», за стык с хавбеком «вишен» Райаном Кристи. К «Ливерпулю» действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины присоединился этим летом из «Брайтона». К настоящему моменту футболист успел провести две игры за команду Юргена Клоппа.
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