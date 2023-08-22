Владимир Быстров: ЦСКА редко ошибается с трансферами

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров похвалил ЦСКА за приглашение чилийского нападающего Виктора Давилы.

«Надо поаплодировать руководству ЦСКА, потому что последнее время футболисты от них только уходили. Сейчас им жизненно необходима свежая кровь, так как видно, что скамейка у них не такая хорошая, много молодых ребят. Да, у них есть перспективы, но всё-таки мы привыкли, что команда борется за первое или второе место и ей очень надо укреплять состав. Славу богу, наконец-то хоть кто-то приехал. Я не знаю уровень этого футболиста, но ЦСКА редко ошибается с трансферами.

Они и до этого привозили всяких разных бразильцев, как Карвальо, Жо, Вагнер Лав – все были в точку. Ну и вообще на протяжении всего времени к ним приходят качественные иностранные футболисты. Не возникнет ли у Давилы проблем с адаптацией? Думаю, всё зависит от него. Если он будет выполнять требования Федотова, то проблем с взаимопониманием не возникнет. Если он будет, как Караскаль, показывать своё «я», то тоже может последовать на лавочку и будет протирать там штанишки», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».