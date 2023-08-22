Защитник «Спартака» Рябчук: уверен, у нас есть шансы на чемпионство в этом сезоне!
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Молдавский футболист «Спартака» Олег Рябчук заявил, что красно-белые имеют все шансы завоевать чемпионский титул в сезоне-2023/2024.
«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне! Прошло всего пять туров, вся борьба ещё впереди. Мы сделаем всё, чтобы добиться нужного нам результата», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Олег Рябчук перешёл в стан красно-белых из греческого «Олимпиакоса» этим летом. Сумма трансфера составила € 6 млн, что стало рекордной сделкой в истории для молдавских игроков.
В прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит», выигравший внутренне первенство в пятый раз кряду. «Спартак» занял только третье место, набрав 54 очка.
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