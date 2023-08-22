Эктов — о переходе в «Краснодар»: это другой уровень, первые месяцы было тяжело
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Защитник «Краснодара» Александр Эктов признался, что ему дались непросто первые месяцы в кубанском клубе после перехода из «Оренбурга».
«Если честно, то первые месяцы было непросто адаптироваться в «Краснодаре». Новый клуб, город, всё вообще другое. Другой уровень, можно так сказать. Но сейчас уже чувствую себя намного лучше. Пару игр провёл в стартовом составе, тренерский штаб и ребята помогают мне адаптироваться. Все меня хорошо приняли», — приводит слова Эктова «РБ Спорт».
О переходе Эктова «Краснодар» объявил в конце июня. 27-летний полузащитник выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В текущем сезоне Эктов сыграл в пяти матчах, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.
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