Ольга Кармона — о победе на ЧМ-2023 и смерти отца: лучший и худший день в моей жизни

Полузащитник и капитан женской сборной Испании Ольга Кармона призналась, что в день победы на чемпионате мира и смерти отца испытала совершенно разные эмоции.

«В один момент лучший день в моей жизни резко стал худшим. Та звезда, которую вы так хотели, у вас уже есть. Но не только та, что на груди, но и та, которая в небе сопровождает нас», — приводит слова Кармоны Marca.

Отметим, что за победу на чемпионате мира национальная команда Испании получила так называемую чемпионскую звезду, которая является отличительным знаком, помещаемым над эмблемой на форме команды с целью демонстрации и напоминания о завоёванном титуле.

Кармона — автор «золотого» гола сборной Испании на прошедшем чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Отец испанской футболистки скончался в тот же день, когда его дочь выиграла мировое первенство. Кармона узнала о смерти отца только после окончания матча со сборной Англии (1:0).