Магомед Адиев: ещё год назад говорил, что Алип обладает большим потенциалом

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа со «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Я ещё тогда, когда только стал главным тренером сборной Казахстана, сказал, что Алип обладает большим потенциалом. Это молодой и перспективный футболист. Но иногда мои слова воспринимались скептически. Теперь главный тренер «Зенита» говорит, что защитник прибавляет и хорошо играет. Конечно, это, в свою очередь, хорошо и для сборной Казахстана, если он получает игровое время в клубе», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сначала он пришёл в петербургский клуб на правах аренды, а в январе был выкуплен у «Кайрата». С того момента защитник сыграл в 31 матче за российскую команду.