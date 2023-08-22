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Стало известно, по какой причине Ярошик покинул «Оренбург»

Стало известно, по какой причине Ярошик покинул «Оренбург»
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Чешский специалист Иржи Ярошик ушёл с поста главного тренера «Оренбурга» из-за произошедшего с его дочкой несчастного случая. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, грудная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт оренбуржской гостиницы, где проживала семья Иржи. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. Отмечается, что к настоящему моменту ребёнка перевели в общую палату, а вскоре Ярошик улетит в Чехию, где и будет проходить лечение его дочь.

Об отставке чешского тренера «Оренбург» объявил сегодня, 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах. В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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