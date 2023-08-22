Быстров: Абаскалю нужно определиться, куда идти

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил старт нового сезона в исполнении красно-белых. По его мнению, наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю необходимо определиться, по какой дороге идти при построении команды.

«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но всё равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.

Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».