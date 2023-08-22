Глава RFEF обнимался с футболисткой на чемпионском параде после скандала с поцелуем

Футболистка женской сборной Испании Ольга Кармона и президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес обнимались на чемпионском параде в честь победы на ЖЧМ-2023. Фото стало обсуждаемым в соцсетях, так как недавно Рубиалес попал в скандал, связанный с поцелуем одной из футболисток.
Ранее стало известно, что Кармона, забившая единственный гол в финале чемпионата мира, потеряла отца. Она нашла в себе силы прийти на парад в Мадриде, отметив, что пережила самый счастливый и самый грустный день в жизни.
Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес сначала заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу», но затем он принёс извинения.
- 22 августа 2023
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