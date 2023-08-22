«Локомотив» — обладатель Кубка Московского спорта

20 августа 2023 года на территории «РЖД Арены» прошли финальные игры «Битвы Школ» — международного футбольного турнира, организованного Департаментом спорта города Москвы в рамках празднования столетия Московского спорта. В соревнованиях приняли участие 24 команды 2012 года рождения из России, Турции, Республики Беларусь, Узбекистана и Казахстана.

Победу в турнире одержал «Локомотив» Москва, обыграв своих оппонентов из московского «Динамо» со счётом 2:1. На третьей строчке турнирной таблицы расположились ребята из столичного «Спартака», в напряжённой борьбе переигравшие «Ростов». Игрокам команд-призёров вручили памятные кубки, медали, а также сувенирные наборы.

Лучшим игроком турнира стал нападающий ФК «Локомотив» Москва Максим Калинкин. Игроку достался футбольный мяч, подписанный звёздными одноклубниками: Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Отдельной награды также были удостоены лучшие игроки каждой команды, получившие подарки от «Чемпионата».

«РФС всячески старается поддерживать всевозможные соревнования и фестивали детско-юношеского футбола, ведь это основа для футбола профессионального. Ребята, начинавшие свой путь в ЮФЛ, уже сверкают в Премьер-Лиге. Чем больше у детей будет различных турниров, тем быстрее они будут развиваться. Порадовало, что в «Битве Школ» приняли участие не только юные российские футболисты, но и ребята из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и даже Турции», — поделилась Ирина Посиренина, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС.

Итоговая турнирная таблица:

«Локомотив» (Москва) «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Зенит» (Санкт-Петербург) «Шинник» (Ярославль) «СШОР №5» Калининград «Рубин» (Казань) «Чертаново» (Москва) «Строгино» (Москва) «Краснодар» «Фенербахче» (Турция) «Айбын» (Казахстан) «Академия Динамо» (Воронеж) «Автово» (Санкт-Петербург) «Академия футбола Крыма» «ЦСКА» Москва «ФМШ» (Москва) «Динамо» (Беларусь) «Пахтакор» (Ташкент) «КАИ Олимп» (Казань) «Сочи» – 22 место «Чертаново-2» (Москва) «Кубань» (Краснодар)

Справка о турнире:

Кубок Московского спорта по футболу (или «Битва Школ») – международные соревнования среди футбольных команд 2012 года рождения, которые будут проходить в Москве с 14 по 20 августа. В 2023 году футбольный турнир под эгидой «Битвы Школ» проходил в первый раз.

Соревнования под брендом «Битва Школ» впервые состоялись в Москве как Кубок Московского спорта по фигурному катанию, который проходил с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В «Битве Школ» (фигурное катание) принимали участие ученики 100 школ фигурного катания возрастом от шести до 12 лет, турнир состоял из шести этапов и финала.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителями пресс–службы мероприятия: mossport@greative.pro

«Битва Школ» приурочена к 100-летию Московского спорта – знаковой дате для всех жителей столицы. На официальном сайте, посвящённом юбилею, любой желающий может ознакомиться с историческими фактами о спортивных достижениях, посмотреть серию документальных фильмов, прочесть истории успеха известных московских спортсменов, а также оставить свой след в масштабном праздновании, поделившись своей историей.