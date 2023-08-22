Арсен Захарян объяснил, почему выбрал «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян объяснил, почему в качестве нового клуба выбрал испанский «Реал Сосьедад».

«Они меня захотели, а я в Ла Лигу – с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится – классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!» — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Оkko Спорт».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После этого было объявлено о переезде из «Динамо» в Испанию.